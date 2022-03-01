شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد وزير الخارجية يتوجه إلى بوخارست لمتابعة ترتيبات إعادة المصريين العالقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجَّه السفير صلاح الدين عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية إلى بوخارست، لمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بإعادة العالقين القادمين من أوكرانيا إلى بوخارست، بحسب ما أكده المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر تويتر.

جاء ذلك اتصالًا بالبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء بشأن إقلاع طائرة لمصر للطيران إلى بوخارست لعودة مواطنينا المتواجدين في رومانيا، بعد عبورهم الحدود الأوكرانية.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدنى، إن طائرة خاصة أقلعت من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى دولة رومانيا، وذلك لأجل المصريين العالقين هناك بعد نزوحهم من أوكرانيا إلى رومانيا، بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن تنقل الطائرة من الطراز العريض الطلبة المصريين وغيرهم من المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة، وتم تجميعهم بمعرفة السفارة المصرية في العاصمة الرومانية بوخارست.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر إن تعود الطائرة من مطار العاصمة بوخارست إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم وعليها المصريين، وسوف يتم استقبالهم وانهاء اجراءات وصولهم بمبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم.

وتابعت المصادر، أن سلطات المطار أعدت تسهيلات لانهاء اجراءات وصول المصريين النازحين من أوكرانيا، خاصة أنهم منذ عدة أيام يتنقلون بين المدن الأوكرانية والدول الاوروبية المجاورة لها، وقد يكون بعضهم فقد متعلقاته الشخصية.