شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الليبى يمنح الثقة لحكومة فتحى باشاغا بأغلبية 92 صوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، الثقة لحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا، بأغلبية 92 صوتا من أصل 101 نائب حضر الجلسة، بعد تقديم أسماء التشكيلة الوزارية للمجلس صباح اليوم بعد إدخال التعديلات عليها، وذلك قي الجلسة الرسمية التي تعقد في طبرق.

دان مجلس النواب الليبي في بيان، اليوم الثلاثاء، بشدة ما تعرض له عدد كبير من أعضاء المجلس خلال الأمس واليوم من تهديد بالقتل لهم ولعائلاتهم، مطالبًا النائب العام الليبي بفتح تحقيق عاجل فيما حدث وإحالة المجرمين إلى العدالة.

وأضاف المجلس في بيانه رقم (1) لسنة 2022 إن عددًا كبيرًا من أعضائه جرى أيضًا تهديدهم بالمنع من العودة لبيوتهم، مشيرًا إلى أن الأمر وصل إلى الاعتداء على المنازل.

ووصف المجلس هذه التصرفات بالإجرامية والإرهابية التي لا يمكن أن تصدر إلا من مجرمين خارجين عن القانون، مؤكدًا تضامنه التام ودعمه لجميع النواب تجاه ما يتعرضون له بغض النظر عن أي توجه سياسي. كما أكد على حرية رأيهم ورفض أي محاولات للتأثير على مواقفهم السياسية.

وحمَّل مجلس النواب الليبي في بيانه السلطة التنفيذية كامل المسؤولية على أمن وسلامة أعضاء المجلس.