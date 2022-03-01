شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة المصريين العالقين برومانيا بعد نزوحهم من أوكرانيا تعود القاهرة مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مطلعه بوزارة الطيران المدنى، إن طائرة خاصة أقلعت من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى دولة رومانيا وذلك لأجل المصريين العالقين هناك بعد نزوحهم من أوكرانيا إلي رومانيا، بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضافت المصادر، أنه من المقرر أن تنقل الطائرة من الطراز العريض الطلبة المصريين وغيرهم من المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة، وتم تجميعهم بمعرفة السفارة المصرية في العاصمة الرومانية بوخارست.

وأشارت المصادر، إلى إنه من المقرر إن تعود الطائرة من مطار العاصمة بوخارست إلى مطار القاهرة الدولي مساء اليوم وعليها المصريين، وسوف يتم استقبالهم وانهاء اجراءات وصولهم بمبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم.

وتابعت المصادر، إن سلطات المطار أعدت تسهيلات لانهاء اجراءات وصول المصريين النازحين من أوكرانيا، خاصة أنهم منذ عدة ايام يتنقلون بين المدن الاوكرانية والدول الاوروبية المجاورة لها، وقد يكون بعضهم فقد متعلقاته الشخصية.