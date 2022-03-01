شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى العائد من أوكرانيا: صديقى ابلغنى نبأ الحرب وجميع الطلاب بخير.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أبو بكر، المقيم بمركز الوقف بمحافظة قنا الطالب المصرى العائد من أوكرانيا، إنه سافر إلى إحدى القطاعات فى أوكرانيا لدراسة الطب، وتواجد هناك منذ أكثر من 3 سنوات ويعود لمصر فى الإجارة السنوية.

وأوضح أبو بكر، أنه استقبل نبأ الحرب من صديقه الذى كان عائدا إلى مصر، وتم إلغاء رحلته بعد استهداف المطار فى بداية الحرب، ووقتها قام بالتواصل مع أصدقائه القريبين منه والاطمئنان عليهم.

وأكد الطالب، أن الطلاب المصريين فى أوكرانيا جميعهم بخير ولم يتعرض طالب لأذى، ويتواجد الطلاب فى مترو الأنفاق وفى أماكن آمنة بعيدا عن إطلاق النيران، لافتا إلى أن وزارة الخارجية كانت على تواصل مع الطلاب والمصريين المقيمين هناك.

وأشار أحمد أبو بكر إلى أن الأيام الماضية كانت فترات حزينة للطلاب وسط مخاوف من الحرب، وخوف الأسر على أبنائهم المتواجدين هناك، ولكن الدولة تقوم بجهود كبيرة لعودة جميع الطلاب من أوكرانيا، مضيفا أن الجامعة أعطت الطلاب إجازة لمدة 3 أشهر حتى تهدأ الأوضاع.