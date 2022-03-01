شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار القمح العالمية تقفز 5% فى أعلى نسبة ارتفاع منذ 14 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت أسعار القمح العالمية إلى 5% في أعلى نسبة ارتفاع منذ 14 عاما، نقلا عن تقارير إعلامية.

وكشف مارتن جريفيثس وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، أن 50% من القمح الذي يستخدمه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة يأتي من أوكرانيا، قائلا "هذا يوضح أن آثار الأزمة تتراءى أمام أعيينا، ولا يزال يتعين علينا أن نرى إلى أين سوف تقود".

وأعرب المسئول الأممي عن قلقه بشأن القصف الذي تعرضت له مراكز حضرية، في جميع أنحاء أوكرانيا، وورود تقارير غير مؤكدة عن إصابات بشرية وأضرار لحقت بالبنية التحتية السكنية، لافتا إلى تأثير التصعيد المستمر: "نشعر بالقلق إزاء التقارير المتعلقة بفرار السكان بحثا عن الأمان والحماية".

يذكر أنه ما زالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ يوم الخميس الماضى، وشهدت العاصمة الأوكرانية كييف، عمليات قصف صاروخى روسية استهدفت الأحياء السكنية، وأسفرت عن إصابات مادية وبشرية، وفق بيان للوزارة الدفاع الأوكرانية.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.