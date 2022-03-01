شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الروسى يطلب من المدنيين قرب مقر الاستخبارات بكييف المغادرة فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الجيش الروسي، المدنيين قرب مقر الاستخبارات بكييف المغادرة فورا، فى إشارة إلى استهداف روسيا للمبنى، نقلا عن تقارير إعلامية، مضيفة: "سنضرب مركز الهجوم الإعلامي للمخابرات الأوكرانية في كييف بأسلحة عالية الدقة.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضى لتدخل اليوم، الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.