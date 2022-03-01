شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أوكرانيا: لن نستسلم وسنقدم جرائم روسيا إلى المحاكم الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهد دميترو كوليبا وزير خارجية أوكرانيا، بتقديم جرائم روسيا ضد بلاده إلى المحاكم الدولية، مؤكدا أن العالم تغير ولم يعد يخاف من روسيا وبوتين.

وأضاف وزير خارجية أوكرانيا، في كلمة له، أن بلاده تدافع عن حريتها ، مضيفا أن الدول الأوروبية قالوا لماذا نحن سنساعدكم وبعد 24 ساعة ستسقطون ، ولكن أوروبا فهمت أن أوكرانيا دولة قوية وأن العالم تغير فعلا.

وتابع: بوتين ليس قادرا على تدمير أوكرانيا ، ولكنه يدمر نفسه من خلال قصف المناطق السكنية، كاشفا عن وجود اتصالات حول الدعم والمساعدة.

وأثنى على شجاعة الجنود الأوكرانيون في الدفاع عن وطنهم، معلقا: "العملة الروسية هوت كثيرا والان نحن نقول أن الأسلحة والمعدات العسكرية والبترول تصل أوكرانيا لتعزيز دفاعنا ولن نستسلم".

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.