شكرا لقرائتكم خبر عن الجو هيسقع تانى.. انخفاض ملحوظ يصل لـ6 درجات من الخميس المقبل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تحذير جديد لها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث حذرت هيئة الأرصاد بتعرض البلاد اعتبارا من الخميس المقبل 3 مارس انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4: 6 درجات على جميع الأنحاء.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.