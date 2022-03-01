شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر ينعى شهيد العلم الطالب الأفغانى حكمت رحمة الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى وشديد الألم؛ الطالب الأفغانى "حكمت رحمة الله" الطالب بكلية الشريعة والقانون، والذى وافته المنية أمس الاثنين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل سفره لطلب العلم شفيعا له يوم القيامة.

كما تقدم فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى أهله وذويه وأعضاء السفارة الأفغانية لدى مصر، داعيا المولى عز وجل أن يربط على قلوبهم وأن يرزقهم الصبر والسلوان.