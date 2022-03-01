شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين يستقبل ساجد محمد السفير الثقافى الصغير للصين بمنزله الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، أنه قام بدعوة الطفل المصرى ساجد محمد، الفائز بجائزة السفير الثقافى الصغير للصين، إلى منزله، الخميس القادم، وقال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "دعوت الطفل المصرى ساجد محمد الذى فاز بجائزة السفير الثقافي الصغير للصين إلى بيتي في يوم الخميس وأتطلع إلى المقابلة مع هذا الطفل المصري المميز!".



السفير الصينى بالقاهرة

ومن جهته هنأ سفير الصين بالقاهرة لياو ليتشيانج، الطفل المصري ساجد محمد على فوزه بجائزة السفير الثقافي الصغير للصين.

وقال ليتشيانج في تغريدة له علي موقع توتير: "ألف مبروك للطفل المصرى ساجد محمد الذى فاز بجائزة السفير الثقافي الصغير للصين بعد منافسة قوية مع متسابقين من 70 دولة".