شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم معسكرا تثقيفيا للواعظات والطالبات الوافدات بالإسكندرية الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف 28 من الواعظات من محافظات: "الإسكندرية، والغربية، والبحيرة" و35 من الطالبات الوافدات الدارسات بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم ، وذلك اعتبارًا من الخميس المقبل حتى السبت 5 مارس الجارى.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن ذلك يأتي في إطار البرامج التدريبية والتثقيفية المتنوعة والمتميزة التي تقيمها وزارة الأوقاف للواعظات المتطوعات بالوزارة، وكذا للطلاب والطالبات الوافدين والوافدات الدارسين والدارسات بالأزهر الشريف من مختلف دول العالم ممن هم على منحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية، وأخرى لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، وعلى المشاركات من الواعظات التوجه إلى المعسكر بالإسكندرية مباشرة والتواجد بمقر المعسكر بالعصافرة يوم الخميس في تمام الساعة الثانية ظهرًا ، وبالنسبة للمشاركات من الطالبات الوافدات سيكون التحرك من أمام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في ذات اليوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا.