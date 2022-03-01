شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين نادى النيابة الإدارية وجامعة الأزهـر والمعهد القومى للحوكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع اليوم نادى النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الله قنديل، بروتوكول تعاون ثلاثى مشترك بين نادى مستشارى النيابة الإدارية "اللجنة العلمية والثقافية"، وجـامـعـة الأزهـر "المؤسسة الدينية الإسلامية العلمية الأكبر، وأحد أهم صروح التعليم بجمهورية مصر العربية والوطن العربي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة "الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية" .

كما تمت مراسم التوقيع بحضور كلٌ من الدكتور محمد حسين المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، و المستشار الدكتور عبدالله قنديل، رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى النيابة الإدارية، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة .

ويهدف البروتوكول إلى نشر الثقافة العامة والمهارات العلمية والخدمات الاجتماعية من خلال تبادل الخبرات بين الجهات المشار إليها في مجال إعداد وتأهيل الكوادر البشرية وبناء الجدارات الوطنية عن طريق عقد الندوات والدورات التدريبية ، وورش العمل، و كذا إجراء البحوث والدراسات العلمية وإصدار الدوريات العلمية المشتركة بمختلف أنواعها وتبادل الإصدارات المختلفة و عقد برامج الدراسات العليا بأسعار تنافسية مميزة.