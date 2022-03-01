القبض على مسجل خطر اعتدى على سيدتين بالمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص لقيامه بالتعدي على سيدتين بإحدى محطات مترو الأنفاق، وضبط مرتكب الواقعة.

تعود الواقعة في إطار كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" بعنوان (مريض نفسي يهاجم سيدات في المترو) يتضمن قيام "مهتز نفسياً" بالتعدي على إحدى السيدات أثناء تواجدها على رصيف إحدى محطات مترو الأنفاق، دون رغبتها في اتخاذ إجراء قانوني لكونه مهتز نفسياً.

وبالفحص تم تحديد السيدتين المعتدى عليهما (ربتي منزل – مقيمتان بمنطقتي المعادي وحلوان) باستدعائهما ومناقشتهما قررتا قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليهما بالسب والضرب، بسبب الزحام على رصيف محطة مترو الأنفاق أثناء استعدادهما لاستقلال القطار، وإنهما لم تتخذا أية إجراءات قانونية لكونه مهتز نفسياً، كما أمكن تحديد المذكور (له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "كتر".

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق.