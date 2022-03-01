الداخلية: ضبط طالب لقيامه بالتعدي على زمليه بكتر بالمعصرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" لتعدى طالب على آخر بمنطقة المعصرة بالقاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام طالب بالمرحلة الثانوية بالتعدي بالضرب على زميله حال تواجدهما خارج إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة المعصرة من (أحد الأشخاص وبصحبته نجله "المجنى عليه - مصاب بجرح سطحي بالبطن"- مقيمان بدائرة القسم) ضد (طالب بذات المدرسة - مقيم بذات الناحية) لقيامه بالتعدي على نجله بالضرب بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزته عقب انتهاء اليوم الدراسي، حال تواجدهما خارج المدرسة، مما نتج عنه إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب قيام المجني عليه بالتعرض لإحدى أقاربه ومضايقتها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.