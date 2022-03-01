وزيرة الهجرة تبحث مع مجلس الأعمال الأفريقي سبل التعاون للتحضير لمؤتمر (مصر تستطيع)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

استعرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج التحضيرات الجارية لمؤتمر (مصر تستطيع بالصناعة)، مؤكدة أن النسخة السادسة من هذا المؤتمر تأتي اتساقا مع رؤى الدولة المصرية وفي ظل اهتمام القيادة السياسة بملف الصناعة.

جاء ذلك خلال اجتماعها مع الدكتورة أماني عصفور رئيسة مجلس الأعمال الأفريقي، بحضور السفير محمد خيرت مساعد الوزيرة للتعاون الدولي؛ لبحث سبل التعاون لانعقاد النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات (مصر تستطيع) التي من المقرر عقدها في أواخر شهر مارس الجاري.

وقالت مكرم - وفقا لبيان الوزارة اليوم الثلاثاء - إن النسخة السادسة للمؤتمر تعقد هذا العام بعنوان (مصر تستطيع بالصناعة)؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم استراتيجية الدولة بمجال التوطين الصناعي، وتعظيم الاستفادة من خبرات المصريين حول العالم بهذا المجال، وتخصيص محور متكامل لتناول الصناعة بين مصر وأفريقيا بما يعزز التبادل التجاري والصناعي داخل القارة.

وأضافت أنه تم الانتهاء من التحضير لجلسات المؤتمر بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية المشاركة به، حيث يتضمن 8 جلسات تغطي مجموعة من محاور الصناعة، من بينها جلسة تناقش مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا التحديات والفرص.

وأوضحت أنه سيتم خلال جلسات المؤتمر استعراض سبل تعزيز الاستثمار الصناعي بين مصر والدول الأفريقية، بما يحقق تبادل المنفعة ويعظم المصلحة المشتركة مع كافة دول القارة، في ظل الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بالتحرك نحو قارتنا الأفريقية بشكل مؤثر، قائلة: "حريصون على مشاركة مجلس الأعمال الأفريقي في ذلك لإثراء ملف التعاون مع القارة السمراء".

من جهتها.. أشادت الدكتورة أماني عصفور رئيسة مجلس الأعمال الأفريقي، بجهود وزيرة الهجرة في الحرص الدائم على اختيار نخبة متميزة من خبرائنا في الخارج والداخل للمشاركة في مؤتمرات "مصر تستطيع" في عدة تخصصات هامة للخروج بأفضل توصيات.

وأكدت استعدادها للمشاركة في مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" وتحديدا في جلسة "مستقبل الصناعة بين مصر وأفريقيا"، لافتة إلى ضرورة الترويج للمنتج المصري والصناعات المصرية لدى القارة السمراء، وتنشيط حركة التبادل التجاري والاستيراد والتصدير بين الجانبين.

وأضافت أنها ستسعى للترويج للمؤتمر في أوساط رجال الأعمال والتجار والمصنعين الأفارقة أعضاء مجلس الأعمال الأفريقي، والذي أنشئ في إطار قرار القمة الأفريقية لزيادة التجارة البينية بين دول القارة، منوهة بأن الرؤية التأسيسية له هي أن تكون أفريقيا ذات تنافسية عالية ذو ابتكار بلا حدود للتجارة والاستثمار والصناعة، فضلًا عن أن أحد أهم أدواره هو تمكين القطاع الخاص الأفريقي والذي يشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمرأة والشباب.​