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أول تعليق من الأزهر بشأن واقعة إلغاء مباراة كرة للسيدات بإيطاليا بسبب حجاب لاعبة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

علّق مرصد الأزهر، على واقعة إلغاء حكم، مباراة لكرة القدم للسيدات اعتراضًا على حجاب إحدى اللاعبات بإيطاليا، بعد أن لقيت الواقعة استنكارًا واسعًا، في الأوساط العالمية.

وقال مرصد الأزهر عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، الثلاثاء، لم تكن بمنأى عن العنصرية والتمييز، فنجد الصحف تطالعنا بخبر عن إلغاء أحد الحكام لمباراة كرة قدم بين فريقي برو فرتشيللي وأكاديمية تورينو بإيطاليا، اعتراضا على ارتداء لاعبة بالفريق الأول للحجاب.

وأضاف:"مع الدور الذي تلعبه الرياضة في تلاقي الشعوب وتعارفها وتآلفها، فإن وضع تلك الأهداف نصب العين وإبعاد الفعاليات عن النزعات العنصرية والأهواء الشخصية أمر ينبغي العمل على تحقيقه، فيكفي ما تعانيه المجتمعات الآن من مغبة خطاب الكراهية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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