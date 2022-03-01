الخميس.. انطلاق مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بمشاركة هاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تنظم وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة قنا، فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقي والغناء بمحافظة قنا خلال الفترة من 3 الي 5 مارس الحالي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، في بيان، ن رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء للأحداث الثقافية والفنية يعكس اهتمام وإيمان الدولة بأهمية دور القوة الناعمة في النهوض بالمجتمع وإعادة تشكيل الوعى والارتقاء بالوجدان.

وأكدت ضرورة استثمار الأحداث الثقافية والفنية في الترويج للحضارة المصرية بكل مفرداتها.

وأضافت عبد الدايم: إن المرحلة الحالية تشهد تنسيقاً مستمراً مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لإقامة العديد من الفعاليات الإبداعية في الأماكن الأثرية والتاريخية بمختلف المحافظات نظراً لما تمتلكه مصر من مقومات حضارية تميزها عن مختلف دول العالم.

وأكدت أن الفعاليات تنفذها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويواكبها معرض للكتاب تقيمة الهيئة المصرية العامة للكتاب ويشارك به المركز القومي للترجمة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب مؤسسة دار المعارف، مشيرة إلى أن المهرجان يجسد استراتيجية نشر التنوير ويعمل على تحقيق العدالة الثقافية بأنحاء الوطن.

وأكد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أن التعاون القائم بين وزارتي السياحة والأثار والثقافة لتنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والسياحية في المواقع الأثرية المختلفة وخاصة في محافظات الصعيد يُبرز الوجه الحضاري لمصر وتراثها العريق ويعمل على جذب اهتمام المواطنين للفن والإبداع.

يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء يجمع أشكال إبداعية متنوعة وتضم 3 حفلات يحييها على التوالى يحييها على التوالى أمير الغناء العربي هاني شاكر ، ريهام عبد الحكيم - ياسر سليمان - ايمان عبد الغنى ، طارق العربى طرقان، ويشهد حفل الافتتاح مشاركة فرقة قنا للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، كما يتم افتتاح معرض كتاب بنادي فتيات قنا يشمل مجموعة من أهم العناوين فى مختلف ألوان الفكر .