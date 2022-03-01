حرب أوكرانيا.. تفاصيل إقلاع طائرة إلى رومانيا لإعادة المصريين العالقين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني إن طائرة تابعة لشركة "إير كايرو" أقلعت اليوم الثلاثاء، متجهة إلى دولة رومانيا؛ لإعادة المصريين العالقين هناك بعد نزوحهم من أوكرانيا إلى رومانيا، بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تنقل الطائرة من الطراز العريض الطلبة المصريين، وغيرهم من المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة، وتم تجميعهم بمعرفة السفارة المصرية في العاصمة الرومانية بوخارست.

وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تعود الطائرة من مطار العاصمة بوخارست إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، وعليها المصريون، وسوف يتم استقبالهم وإنهاء إجراءات وصولهم بمبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم .

وتابعت المصادر بأن سلطات المطار أعدت تسهيلات لإنهاء إجراءات وصول المصريين النازحين من أوكرانيا؛ خصوصًا أنهم منذ عدة أيام يتنقلون بين المدن الأوكرانية والدول الأوروبية المجاورة لها، وقد يكون بعضهم فقد متعلقاته الشخصية .