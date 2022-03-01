٣ ملايين مواطن على مساحة ٤٠ كم.. أول تعليق من نائب المرج بعد حديث السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

علق النائب محمد البنا، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج، على حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول مشكلات المرج والمطرية، مؤكدًا أن كلام الرئيس صحيح مليون في المئة.

وقال البنا، في تصريح أدلى به، إن منطقة المرج تعاني سوء التنظيم وكثرة المشكلات؛ نظرًا للكثافة السكانية العالية التي لا تتناسب مع المساحة ومستوى الخدمات، موضحًا أن حي المرج يسكن فيه نحو ٣ ملايين مواطن، على مساحة ٤٠ كم، متابعًا بأن ذلك العدد يصل إلى تعداد محافظات بأكملها.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه من أبرز المشكلات التي يعانيها حي المرج، وجود رشاحَي البلبيسي والبركة، اللذين يمثلان مصدرًا للتلوث؛ بسبب مياه الصرف الصحي، مطالبًا بإنشاء محطات صرف للمناطق التي تصرف في الرشاحَين.

وأضاف البنا: حي المرج غير مخطط جيدًا، وبالتالي لا بد من إعادة النظر في الشوارع والخدمات، متابعًا: أما على مستوى الصحة، فتوجد كارثة؛ حيث رغم تلك الكثافة السكانية، فإن الحي لا يوجد به مستشفى، وأقرب مستشفى له هو السلام والدمرداش، متابعًا: وتصل الكثافة في المدارس إلى أكثر من ١٢٠ طالبًا في الفصل.

وطالب عضو مجلس النواب بإنشاء مدينة جديدة للمرج من خلال استغلال الأراضي التابعة لوزارة التضامن وهيئة الإصلاح الزراعي وتخصيصها لبناء مدينة جديدة، وإنشاء حي ثانٍ للمرج وقسم شرطة ثانٍ، مشيرًا إلى أن حي المرج لا يستطيع السيطرة على كل الخدمات بالحي، وكذلك قسم شرطة المرج يبذل مجهودًا ضخمًا في السيطرة على المشكلات، مما يتطلب إنشاء قسم جديد بالمنطقة.

كان الرئيس السيسي قال في حديثه، خلال مؤتمر إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية: "دي بلدنا اللي مسؤولين عنها، ولازم نشوف على أرض الواقع، أنا مش لاقي أكل ومش عارف أعلِّم.. روحوا المرج والمطرية والخصوص وشوفوا".