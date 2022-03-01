شيخ الأزهر ينعى شهيد العلم الطالب الأفغاني حكمت رحمة الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ببالغ الحزن والأسى وشديد الألم؛ الطالب الأفغاني حكمت رحمة الله، الطالب بكلية الشريعة والقانون، والذي وافته المنية أمس الاثنين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل سفره لطلب العلم شفيعا له يوم القيامة.

كما تقدم، بحسب بيان، فضيلة الإمام الأكبر بخالص العزاء والمواساة إلى أهله وذويه وأعضاء السفارة الأفغانية لدى مصر، داعيا المولى عز وجل أن يربط على قلوبهم وأن يرزقهم الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".​