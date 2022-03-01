شكرا لقرائتكم خبر عن بدائل الأكياس البلاستيك تصل سيوة.. وتوزيع 1000 شنطة ورقية للحفاظ على البيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطلقت وزارة البيئة، بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدنى بقرى سيوة بمحافظة مطروح، مبادرة "سيوة بتتكلم أخضر" بهدف التوعوية بالقضاء على استخدام البلاستيك و استبداله باكياس ورقية للحفاظ على البيئة.

وتضمنت المبادرة تدريب 150 طفلاً لتنفيذ 1000 شنطة ورقية وتوزيعها على المحلات لاستخدامها كبديل الشنط البلاستيك، و انتاج الشنط والأكياس بالمواد الورقية والقماش كبديل للاكياس البلاستيكية مع إعادة تدوير المخلفات للحفاظ على البيئة فى قرية "جارة أم الصغير".

وسعت المبادرة ايضا الى تعريف الأطفال على التعليم من خلال الفن والتعرف على المسرح وصناعة الأفلام المتحركة والمجلات ومسرح العرايس، ليتمكن الأطفال من نقل وعيهم لاسرهم، بمشاركة 21 متطوع لتنفيذ أنشطة المبادرة والتي تسعى الى تقليل استخدام كل ما هو من البلاستيك للتوعية والحفاظ على البيئة، و إعادة تدوير زجاجات المياه لزهريات ديكور، وتحويل علب العصائر على شكل عربيات كلعب للأطفال.