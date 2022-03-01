شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية تطلق برنامجا لتدريب أطباء الأسنان بمنشآت الهيئة فى الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم لطب وجراحة الفم والأسنان (DDP) Dentist development program، بمحافظة الأقصر، ثاني محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وذلك ضمن حزمة من البرامج التدريبية المعتمدة والمتقدمة لأطباء الفم والأسنان بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية.

يأتي ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الهيئة العامة للرعاية الصحية بخدمات الفم والأسنان لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والذي حدا بالهيئة لتوفير عيادات مجهزة للأسنان داخل كافة منشآتها سواء وحدات أو مراكز أو مستشفيات مع تقديم كافة الخدمات العلاجية الأولية والأساسية وتجهيز تلك المنشآت، بأحدث التجهيزات ووفق أعلي المعايير العالمية.

وأوضح بيان الهيئة، ارتكز البرنامج التدريبي الذي استمر على مدار يومين، بمحافظة الأقصر، على عدة محاور منها، حشوات الضروس الأمامية والخلفية، الأدوات المستخدمة لتجميل الأسنان، طريقة العزل في الأسنان، الحشو التجميلي والحشو العادي وحشو العصب، والتركيبات.

وتابع البيان، انعقدت فعاليات البرنامج التدريبي بالأقصر DDP بالتعاون مع شركة abbott العالمية، فيما تضمن البرنامج التدريبي، عدة ورش عمل، وذلك بحضور أطباء الأسنان بعدد من وحدات ومراكز طب الأسرة والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

واستكمل البيان، يستهدف التدريب رفع كفاءة وتنمية مهارت أطباء الأسنان بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ، وإكسابهم المهارات المهنية اللازمة لتقديم أفضل الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية اللازمة للمرضى وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية

وأضافت الهيئة في بيانها، تقدم كافة وحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، والبالغ عددها 49 وحدة رعاية أولية حتى الآن، الخدمات العلاجية الخاصة بالفم والأسنان، من خدمات الخلع، تنظيف الجير، الحشو عادي، حشو أسنان الأطفال، حشو العصب، بعض الحشوات التجميلية، التركيبات المتحركة، وأشعات الأسنان، وذلك إضافة إلى الخدمات الطبية والعلاجية وجراحات الوجه والفكين والتي يتم تقديمها بالمستشفيات التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر.

هذا، ويشار أن هيئة الرعاية الصحية توفر كافة التدريبات بمختلف التخصصات الطبية والإدارية والفنية باستخدام أحدث الوسائل والطرق والمناهج التدريبية، تماشياً مع رسالة الهيئة المتمثلة في بناء قطاع رعاية صحية قوي ومستدام، بما يضمن الإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية وإتاحة الفرص التدريبية والتعليم الطبي المستمر والبحث العلمي لجميع العاملين في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية.