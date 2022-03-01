شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للحماية المدنية.. بيان عملى للتعامل مع بلاغات انهيار العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى عناصر الحماية المدنية، بيانا عمليا على التعامل مع بلاغات انهيار العقارات وحرائق المبانى وإنقاذ المحتجزين وانتشال الجثث والمصابين، وذلك ضمن احتفالات الشرطة باليوم العالمى للحماية المدنية.

شارك فى الحضور طلاب عدد من المدارس لتوعيه وترسيخ المفاهيم الصحيحة ونشر الثقافة الحماية المدنية وعدد من مساعدى الوزير السابقين واسر شهداء ومصابى الشرطة .

وتحتفل وزارة الداخلية فى الأول من مارس، بذكرى اليوم العالمى للحماية المدنية، وذلك داخل مقر الإدارة العامة للحماية المدنية.

ويهدف الاحتفال إلى تعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال.

ويقام الاحتفال السنوى باليوم العالمى للحماية المدنية،فى اليوم الأول من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية.