شكرا لقرائتكم خبر عن أقوى رجل بالعالم ابن الإسماعيلية يسحب قطار مترو أنفاق من ورش شبرا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم المصارع أشرف كابونجا والمصنَّف "أقوى رجل في العالم" من موسوعة جينيس للأرقام القياسية بمحاولة سحب قطار مترو أنفاق بذراعيه غدا الأربعاء في ورشة شبرا للمترو.

ويطمح المصارع أشرف كابونجا في كسر الرقم القياسي الماليزي والذى سجل بقيام أحد الأشخاص بسحب 260 طنًا بأسنانه للمسافة 4 ونصف عام 2003، وكذلك كسر الرقم القياسي الأسترالي والذى سجل بـ204 أطنان عام 2021.

وكان قد حصل المصارع أشرف كابونجا ابن محافظة الإسماعيلية، على تصنيف موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد كسرة للرقم القياسي الهندي لسحب الشاحنات العملاقة، وسحبه شاحنة تزن ١٥ طنا باسنانه، وذلك يعد أكبر من الرقم الذى حققه احد الهنود وقام بسحب شاحنة بوزن 13 طنا.