شكرا لقرائتكم خبر عن المديريات تبدأ تلقى طلبات تغيير المسمى الوظيفى للتخصصات بالمرحلة الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت بعض المديريات التعليمية، بدء تلقي طلبات تغيير المسمي الوظيفي لمعلمي المرحلة الإعدادية في مادة الدراسات الاجتماعية والعلوم ويعملون بالمرحلة الثانوية ويرغبون في تغيير المسمي الوظيفي لهم من مادة الدراسات الاجتماعية إلى معلم "تاريخ أو معلم جغرافيا بالمرحلة الثانوية ومن معلم مادة العلوم إلي معلم "كيمياء وأحياء وفيزياء بالمرحلة الثانوية حسب التخصص.

وأشارت المديريات فى خطاب لها، إلى أنه يحق للمعلم الحاصل علي مؤهل أثناء الخدمة تغيير من مادة إلى مادة حسب المؤهل الجديد وحسب العجز والزيادة، لافتا إلى أنه يتم التقدم إلى إدارة تنسيق التعليم الإعدادى والثانوي والأوراق المطلوبة.

وحددت الوزارة الشروط المطلوبة لتغيير المسمى الوظيفة وشملت" أن يكون المتقدم من العاملين في المرحلة الثانوية حاليا وموافقة الموجة العام للمادة على أنه لا يمثل عجزا بالمرحلة الإعدادية ولا زيادة في المرحلة الثانوية، وأن يكون أصلي وليس منتدباً من محافظة أخرى.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لتغيير المسمي الوظيفي للمعلمين تضمنت": "صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي، واستمارة تغيير المسمي الوظيفي، وطلب تغيير المسمي الوظيفى، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وإفادة من التوجيه العام بموافقة التغيير المسمي الوظيفي، وإفادة من جهة العمل بأنه يعمل في المرحلة الثانوية ومازال علي رأس العمل، وصحيفة أحوال إلكترونية حديثة ومعتمدة".