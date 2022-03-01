شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية تنفذ بيانا عمليا لحريق مبنى وإنقاذ أشخاص أعلاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ رجال الإطفاء بيانا عمليا لإخماد حريق داخل مبنى بعد حدوث انفجار نتيجة لوجود مواد بترولية داخل المبنى، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ البرى لإنزال شخصين عالقين أعلى المبنى، وتم إنزالهما والسيطرة على الحريق، وشارك رجال الإطفاء فى عملية الإخماد.

شارك فى الحضور طلاب عدد من المدارس لتوعية وترسيخ المفاهيم الصحيحة ونشر ثقافة الحماية المدنية، كما شاهد البيان عدد من مساعدى الوزير السابقين وأسر شهداء ومصابى الشرطة .

وتحتفل وزارة الداخلية فى الأول من مارس، بذكرى اليوم العالمى للحماية المدنية، وذلك داخل مقر الإدارة العامة للحماية المدنية.

ويهدف الاحتفال إلى تعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال.

ويقام الاحتفال السنوى باليوم العالمى للحماية المدنية،فى اليوم الأول من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية.