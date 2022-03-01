شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للحماية المدنية.. بيان عملى لإطفاء الحريق والتعامل مع المواد الكيميائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم رجال الإطفاء بيانا عمليا لإطفاء عقار اشتعلت به النيران، حيث نجحوا خلال دقائق قليلة فى إخماد النيران ومنع امتدادها للعقارات المجاورة، وأجرى خبراء الحماية المدنية بيانا عمليا، على التعامل مع بلاغات تسرب المواد الكيميائية أعلى الطرق ضمن احتفالات اليوم العالمى للحماية المدنية.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا بحدوث انقلاب سيارة تحمل شحنة مواد كيميائية ووجود متوفى ومصاب، وانتقل خبراء المواد الكيميائية إلى مكان الواقعة، وتم نقل الضحايا واحتواء المواد الكيميائية المتسربة.

وشارك فى الحضور طلاب عدد من المدارس لتوعية وترسيخ المفاهيم الصحيحة ونشر الثقافة الحماية المدنية وقيادات من القوات المسلحة وعدد من مساعدى الوزير السابقين واسر شهداء ومصابى الشرطة.

وتحتفل وزارة الداخلية فى الأول من مارس، بذكرى اليوم العالمى للحماية المدنية، وذلك داخل مقر الإدارة العامة للحماية المدنية.

ويهدف الاحتفال إلى تعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال.

ويقام الاحتفال السنوى باليوم العالمى للحماية المدنية،فى اليوم الأول من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية.