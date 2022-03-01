شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للحماية المدنية.. تفكيك قنبلة فى بيان عملى لضباط المفرقعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ضباط المفرقعات بوزارة الداخلية بياناً عملياً على التعامل مع قنبلة وإبطال مفعولها، وذلك بأرض العروض بمقر إدارة الحماية المدنية في إطار احتفالات الداخلية باليوم العالمي للحماية المدنية.

وأظهر إبطال المفرقعات قدرة فائقة في التعامل مع المتفجرات وسرعة إبطال مفعولها وحماية المواطنين من الخطر، في إطار الدور البطولي الذي يقوم به ضباط وزارة الداخلية.

وشارك فى الحضور طلاب عدد من المدارس لتوعيه وترسيخ المفاهيم الصحيحة ونشر الثقافة الحماية المدنية وعدد من مساعدى الوزير السابقين واسر شهداء ومصابى الشرطة، وتحتفل وزارة الداخلية فى الأول من مارس، بذكرى اليوم العالمى للحماية المدنية، وذلك داخل مقر الإدارة العامة للحماية المدنية.

ويهدف الاحتفال إلى تعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال.

ويقام الاحتفال السنوى باليوم العالمى للحماية المدنية،فى اليوم الأول من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية.