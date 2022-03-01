شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلون يتفقد المدن الجامعية لمتابعة الخدمات المقدمة للطلاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجولة تفقدية بالمدن الجامعية بالجامعة للاطمئنان على مستوى الخدمات التى تقدم للطلاب ورافقه هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، خالد زكى مدير عام المدن الجامعية، وذلك انطلاقا من حرص جامعة حلوان على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية لطلاب المدن الجامعية وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى على حرص قيادات الجامعة على المتابعة الدورية لطلاب المدن الجامعية والاستماع الى ارائهم فى مستوى الخدمات والأنشطة المقدمة لهم، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين داخل المدن الجامعية.

ومن جانبه حث الدكتور حسام رفاعى طلاب المدن الجامعية على ضرورة المشاركة فى الانشطة الطلابية، التى تساهم فى صقل مهارات الطلاب ثقافيا واستثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي، للاستفادة من طاقات الشباب فى كافة المجالات.