القومى للمرأة والأمم المتحدة يطلقان دليل "التنشئة المتوازنة ما بين الأمومة والأبوة"

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القاهرة - سامية سيد - أطلق المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر دليل "التنشئة المتوازنة ما بين الأمومة والأبوة “ ، في إطار برنامج "رجال ونساء من أجل المساواة بين الجنسين" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (سيدا) ، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة؛ ويورجن بيرسون، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة السويد بالقاهرة؛ وكريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى فخرها بنتائج هذا البرنامج قائلة: “فخورة جدًا بما سمعته عن التغيير الذي أحدثه البرنامج في حياة المتدربين واسرهم"، مشيدة بالمنهج المستخدم في البرنامج مؤكدة أنه منهج احترافي بكل المعاني عن التنشئة المتوازنة يقدم دليل أمومة وأبوة صادقة، فكل الشكر لجميع القائمين على المنهج وعلى البرنامج بشكل عام ".

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بمقترح إلى وزير الشباب والرياضة، بإتاحة الفرصة بتقديم هذا التدريب والمنهج داخل مراكز الشباب الخاصة بالوزارة بجميع المحافظات، وتقديمه بالمجان لجميع الأسر المترددة على مراكز الشباب، مؤكدة أن ذلك سوف يساهم في توعية عدد كبير من الأسر مما ينعكس بدوره على المجتمع بشكل عام موضحة أن كل ام واب داخل كل أسرة بحاجة إلى هذا الدليل والمنهج الذي يساهم في تنشئة أجيال جديدة تحترم المرأة وعملها وتحترم دور الأب.

وخلال كلمته، أوضح يورجن بيرسون القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة السويد بالقاهرة أن "المساواة بين الجنسين تساهم في الأمن والسلام. المساواة بين الجنسين لديها القدرة على خلق عالم أكثر سلاما. تشجيع إدماج المرأة واشراكها في عملية صنع القرار، من عمليات السلام إلى الاستجابات لتغير المناخ، يساعد على تحقيق سلام مستدام طويل الأمد".

ومن جانبها، تقدمت كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، بالشكرللعائلات التي شاركت في المعسكرات وساعدت في تشكيل التدريب قائلاً: "لقد تقدمتم بشجاعة ومثابرة لتكونوا آباءً وأمهات أفضل، وأنتم بذلك تساهمون في تغيير نظرة المجتمعات إلى الأبوة والأمومة والمساواة بين الجنسين يعد عمل وشراكات هيئة الأمم المتحدة للمرأة في هذا المجال جزءًا من مشاركتنا الأوسع في مصر لزيادة الوعى أن المساواة بين الجنسين ليست قضية متعلقة بالنساء فقط، بل هي قضية مجتمعات وأسر، وسيتحقق الازدهار عندما تتحقق المساواة بين الجنسين". وفي ختام كلمتها، أعربت السيدةكريستين عرب عن شكرهاللمجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة لدعمهما الحاسم وشراكتهما في هذا المشروع، وأثنت على موظفيهما الذين أصبحوا، إلى جانب المجتمع المدني، مدربين(ات) في مجال التنشئة المتوازنة ما بين الأبوة والأمومة.

يهدف دليل"التنشئة المتوازنة بين الأمومة والأبوة"إلى تعزيز تبني الآباء والأمهات للممارسات المتوازنة لخلق المزيد من المساحات المتساوية بين الجنسين في المنزل من خلال تحدي المعايير النمطية القائمة على النوع الاجتماعي وتعزيز المزيد من المشاركة المتساوية للرعاية غير مدفوعة الأجر والعمل المنزلي بين النساء والرجال، والفتيات والفتيان،إلى جانب التأكيد على أهمية التواصل الجيد بين الزوجين وتعزيز الحقوق الاقتصادية والتعليمية للمرأة.