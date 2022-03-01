شكرا لقرائتكم خبر عن "الشباب والرياضة" تختتم فعاليات الملتقى التعريفى الأول بالأسواق الرقمية والمهن المستقبلية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، فعاليات الملتقى التعريفى الأول للأسواق الرقمية والمهن المستقبلية؛ والذى أقيم تحت شعار "بطاقة عبور" بمشاركة 17 جامعة حكومية وخاصة ، خلال الفترة من 27 فبراير وحتى 1 مارس المقبل ،بالمركز الأوليمبي بالمعادى وذلك بحضور الدكتور هشام عفيفي، استشارى أمن المعلومات والتحول الرقمى .

وتضمنت فعاليات الختام عرض توصيات الملتقى التى سيتم عرضها على صناع القرار تمهيداً لتفعيلها بالإضافة إلى تكريم الجامعات المشاركة وتوزيع الشهادات .

يذكر أن الملتقى يهدف إلى تأهيل الشباب وتوعيتهم بمستقبل أسواق العمل، وكيفية التعامل مع الأسواق الرقمية وتضمنت الفعاليات محاضرات حول وضع الاستراتيجية التسويقية (الأسواق الرقمية) حيث تم إلقاء الضوء على الأسواق الرقمية وكيفية عملها، وعرض منتجاتها، وطريقة جذب العملاء والتسهيل عليهم لاختيار منتجاتهم ، بالإضافة إلى مناقشة أمن المعلومات والتحول الرقمى وأهمية حماية المعلومات الشخصية، وحماية معلومات المال والأعمال والشركات، وحماية معلومات الأمن القومي.