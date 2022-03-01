شكرا لقرائتكم خبر عن معقود فى نواصيها الخير.. عروض للخيالة بالداخلية على إصابة الأهداف بدقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ضباط الخيالة عروضاً تظهر قدرتهم على التقاط الأهداف بواسطة الرمح بعناية، في إطار التدريبات القوية التي يتلقاها أبطال الداخلية، جاء ذلك في إطار احتفالية الداخلية باليوم العالمي للحماية المدنية.

وقدم رجال الحماية المدنية عروضاً على كيفية انقاذ الضحايا ومساعدة رجال الإسعاف في نقلهم للمستشفى.

وشارك فى الحضور طلاب عدد من المدارس لتوعيه وترسيخ المفاهيم الصحيحة ونشر الثقافة الحماية المدنية وعدد من مساعدى الوزير السابقين واسر شهداء ومصابى الشرطة.

وتحتفل وزارة الداخلية فى الأول من مارس، بذكرى اليوم العالمى للحماية المدنية، وذلك داخل مقر الإدارة العامة للحماية المدنية.

ويهدف الاحتفال إلى تعزيز الثقة لدى المواطنين فى الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية لحماية المواطنين، وعرض قدرات ومهام أجهزة الحماية المدنية التي تقدمها للمواطنين بشكل سريع وفعال.

ويقام الاحتفال السنوى باليوم العالمى للحماية المدنية،فى اليوم الأول من شهر مارس من كل عام، بالتزامن مع ذكرى بدء العمل بميثاق المنظمة الدولية للحماية المدنية بوصفها منظمة دولية حكومية.