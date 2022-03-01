شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفذ أعمال رصف وتطوير لطرق المعتمدية والعدوى سليم والتحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة أعمال رصف وتطوير الطرق والمحاور المرورية في اطار تنفيذ خطه العام المالي الجاري لتسهيل الحركة المرورية .

واطلع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي نسب تنفيذ أعمال الطبقة السطحية بطريق المعتمدية ترعة المجنونة حيث تم الانتهاء من الأعمال وجاري دعم منظومة الإنارة بالطريق وطلاء البلدورات .

كما تابع محافظ الجيزة أعمال التطوير والتوسعة بشارع العدوى سليم المتفرعة من شارع ترعة الزمر بحي العمرانية، حيث تم البدء في أعمال الرصف وفرد طبقة الأسفلت الأولى من العدوى سليم مع ترعة الزمر وجاري الاستكمال .

تابع محافظ الجيزة مجهودات مديرية الطرق بالمحافظة في تنفيذ الطبقة الأسفلتية الرابطة بشارع التحرير بدءاً من ميدان الجلاء باتجاه شارع السودان بحي الدقي، حيث شدد المحافظ علي سرعه الانتهاء من الأعمال ووفقا للمواصفات المحددة لها لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة .

كما تابع المحافظ نسب التنفيذ لأعمال التوسعة والتطوير بشارع عثمان محرم بأحياء الطالبية والعمرانية بطول 3 كم وبعرض 25 م، حيث تم وضع طبقة الأساس وجاري استكمال أعمال الرصف والتطوير ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالى .