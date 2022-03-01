شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و888 مليون جنيه أرباح وإيرادات هيئة الأوقاف فى 8 أشهر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور عبد الله حسن عبد القوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن هيئة الأوقاف المصرية حققت رقمًا قياسيًّا جديدًا في الأرباح والمتحصلات للشهر الثامن على التوالي، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1 حتى 28 فبراير 2022، مبلغًا وقدره ( 132 ) مليون جنيه، بزيادة قدرها (7,341,649) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 6%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2020/ 2021 م، وبزيادة قدرها (42,350,969) جنيهًا، بنسبة قدرها (47%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2019/2020 م.

جدير بالذكر أن هيئة الأوقاف المصرية حققت خلال الثمانية أشهر من العام المالي الحالي 2021 /2022م مبلغًا وقدره (1,188,516,708) بزيادة قدرها (117,825,851) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو 11% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2020 /2021م، وبزيادة قدرها (315,552,498) جنيهًا، بنسبة زيادة قدرها (36%)عمَّا تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2019/ 2020م.