شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف ينعى الدكتور عبد الحى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بخالص الحزن والأسى النائب الدكتور عبد الحى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ ، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء ما قدم فى خدمة وطنه، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.

يذكر أنه توفى مساء أمس، النائب عبد الحى عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتب خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك" بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى النائب الدكتور عبد الحى عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، ونتقدم لأسرة الفقيد الراحل بخالص العزاء وصادق المواساة داعين المولى ان يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

وقررت لجنتا الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب اللواء خالد سعيد، وحقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس برئاسة محمد هيبة، تأجيل اجتماعاتهم المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، وذلك للمشاركة فى تشييع الجثمان النائب الراحل عبد الحى عبيد، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية.