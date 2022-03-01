شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وانخفاض بالحرارة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل ، حيث تشهد البلاد اعتبارا من اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.



وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى: - الثلاثاء 1 مارس: واعتبارا من الخميس المقبل 3 مارس انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4: 6 درجات على كافة الأنحاءوينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة ، كما يلى: - الثلاثاء 1 مارس: أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. - الأربعاء 2 مارس: - الأربعاء 2 مارس: أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.



- الخميس 3 مارس: - الخميس 3 مارس: أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.