شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى: نصف أرصدة البنك المركزى الروسى خارج تصرفه الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن نصف الأرصدة المالية للبنك المركزي الروسي خارج تصرفه الآن.

وشدد بوريل، فى كلمة امام البرلمان الأوروبي، على أهمية تعزيز قدرات الردع الأوروبية لمنع نشوب حرب، معترفا بأن قوة الردع الأوروبية لم تكن كافية لتوقف بوتين عن غزو أوكرانيا.

فى حين قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، إنه يتعين على المجلس النظر بجدية في طلب أوكرانيا الانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن بوتين ظن أنه سيكسر الوحدة الأوروبية ولكنه أخطأ.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.