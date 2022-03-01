شكرا لقرائتكم خبر عن أول طالب يعود من أوكرانيا: شعرنا بالخوف وسفارة مصر برومانيا ساعدتنا كثيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد محمد أبو بكر، ابن مركز الوقف بقنا وأول طالب يصل لمصر من أوكرانيا، إنه بعد بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا شعر الطلاب بالخوف وبدأ الجميع فى مساعدة بعضهم البعض، وتوفير النقود التي تكفي احتياجاتهم.

وأوضح أبو بكر، أنه لأول مرة يجد تزاحم كبير على المحلات والبنوك منذ الساعة الأولى التى أعلن فيها الحرب على أوكرانيا، لافتًا إلى أن قراءات الطلاب للمشهد كانت تتوقع أن تصل المناوشات إلى حرب بين البلدين.

وتابع الطالب: "بعد الاتفاق على المغادرة إلى رومانيا والوصول إلى أراضيها تكفلت الدولة بالمصاريف الخاصة بنا، وذلك بمساعدة السفارة المصرية، كما أن أعداد كبيرة تصل إلى رومانيا يوميا للعودة إلى مصر.

وأضاف أحمد أبو بكر، طالب الطب، أنه على تواصل مع الطلاب المصريين في أوكرانيا والأماكن القريبة من الاشتباكات.