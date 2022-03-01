شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا: لن يتمكن أحد من كسر عزيمتنا وعلى الأوروبيين دعمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمام جلسة استثنائية للبرلمان الأوروبي، إن صاروخين من طراز "كروز" سقطا على ميدان الحرية في مدينة خاركيف، كاشفا عن مقتل 16 طفلا أوكرانيا بسبب القصف الروسي.

وأضاف زيلينسكي، أن أوكرانيا تضحي بأفضل مواطنيها خلال المعركة لكي يتم التعامل معنا بمساواة، معلقا: "لن يتمكن أحد من كسر عزيمتنا"، وعلى الأوروبيين أن يدعمونا وحتما ستنتصر الحياة على الموت.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شردت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.