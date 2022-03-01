الولايات المتحدة تحظر التعامل مع البنك المركزى الروسى

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم، الثلاثاء، حظر التعامل مع البنك المركزي الروسي، فى إطار العقوبات المفروضة على موسكو ردا على الهجوم العسري ضد أوكرانيا.، وذلك نقلا عن تقارير إعلامية.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.