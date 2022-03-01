شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الأرصاد تحذر: انخفاض ملحوظ بحرارة الجو يصل 6 درجات من الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الأرصاد تحذر: انخفاض ملحوظ بحرارة الجو يصل 6 درجات من الخميس المقبل.

الأرصاد تحذر: انخفاض ملحوظ بحرارة الجو يصل 6 درجات من الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل ، حيث حذرت هيئة الأرصاد بتعرض البلاد اعتبارا من الخميس المقبل 3 مارس انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4: 6 درجات على جميع الأنحاء.

الاتحاد الدولى للتايكوندو يجرد بوتين من الحزام الأسود الشرفى

أعلن الاتحاد الدولى للتايكوندو، اليوم الثلاثاء، تجريد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين من الحزام الأسود الشرفى فى اللعبة بعد العملية العسكرية التى حركها ضد أوكرانيا، في أحدث عقوبة من الرياضة الدولية.

خطورة تزوير الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج.. نقلا عن "برلمانى"

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "متستهونش بالفحص الطبي قبل الزواج"، استعرض خلاله مشروع قانون بـ"النواب" يحظر على المأذون توثيق الزواج قبل الاطلاع على الشهادة الطبية، وعقوبة تزوير الفحوصات الطبية.

سفارة مصر برومانيا: طائرة لإجلاء العالقين فى بوخارست والقادمين من أوكرانيا

كشفت السفارة المصرية في رومانيا، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص الحكومة المصرية طائرة اليوم لإجلاء المواطنين العالقين في بوخارست بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قررت إرسال طائرة إجلاء تصل اليوم بوخارست.

حسن عبد الله:تطوير منصة watch it نقلة كبيرة ونهتم فى المتحدة بالرقمنة

وجه حسن عبد الله رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال كلمته فى مؤتمر منصة watch it بداية جديدة، الشكر للحضور ولفريق عمل منصة watch it على المجهود الكبير وراء تطوير المنصة في رؤيتها الجديدة.

تعرف على ضوابط الحصول على 60 ألف جنيه ضمن مزايا مشروع تنمية الأسرة

تعمل الدولة المصرية على إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية، ولأول مرة تعتمد الدولة في إدارة هذه القضية علي أنشطة اقتصادية لتمكين المرأة، كما يتضمن المشروع برنامج للحوافز الإيجابية المؤجلة بهدف تغيير دوافع السيدات لزيادة الإنجاب.

الأمم المتحدة: 660 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا خلال 6 أيام

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 660 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا خلال 6 أيام منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، نقلا عن تقارير إعلامية.

روسيا تغلق مجالها الجوى أمام الطائرات السويسرية

أعلنت هيئة الطيران الفيدرالية الروسية اليوم الثلاثاء، إغلاق المجال الجوى الروسى أمام الطائرات المسجلة فى سويسرا، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته برن بحق شركات الطيران الروسية.

الاتحاد الدولى للكرة الطائرة يسحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة سحب تنظيم مونديال 2022 من روسيا، نقلا عن تقارير إعلامية.

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة اليوم وغدا.. وتحذير من تخفيف الملابس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل، حيث تشهد البلاد اعتبارا من اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ارتفاعا تدريجيا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

خام برنت يتخطى 100 دولار للبرميل بعد 6 أيام من هجوم روسيا على أوكرانيا

أفادت تقارير إعلامية، أن خام برنت تخطى مستوى 100 دولار للبرميل، وذلك بعد 6 أيام من إعلان روسيا هجومها العسكري ضد أوكرانيا.

زيلنسكى يتهم روسيا بارتكاب "جرائم حرب": موسكو أطلقت 113 صاروخا فى 5 أيام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية شنت 56 هجوما صاروخيا وأطلقت 113 صاروخ كروز، في غضون 5 أيام منذ بدء هجومها على أوكرانيا.

4 تغييرات متوقعة فى تشكيل الأهلي أمام فاركو الليلة بالدوري

ينوي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق أمام فاركو الليلة في بطولة الدوري الممتاز وبات من المتوقع أن يشهد تشكيل الاهلي الليلة تعديلات عن الذى خاض مباراة صن داونز الجنوب أفريقي منذ أيام ببطولة أفريقيا.

من رحم الحرب تولد الحياة.. أمهات أوكرانيات يلدن تحت الأرض

دبابات ومدافع وقصف يقابله أطفال ومواليد جدد، هكذا من رحم الحرب تولد الحياة فى أوكرانيا، فمع تصاعد الحرب الروسية اضطرت امرأة أوكرانية أن تنجب طفلتها بمحطة مترو بكييف تحت وابل من القصف والانفجارات، الأم البالغة من العمر 23 عاما أنجبت طفلتها مايا بمساعدة بعض عناصر الشرطة.

تعرف على تفاصيل صفقة انتقال كيسي إلى برشلونة الصيف المقبل

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل صفقة انتقال الإيفوارى فرانك كيسي نجم وسط ميلان، إلى برشلونة بشكل مجانى الصيف المقبل.

أعلنت "ميرسك" أكبر شركة للحاويات على مستوى العالم، وقف عمليات الشحن إلى الموانئ الروسية، نقلا عن تقارير إعلامية.