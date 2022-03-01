شكرا لقرائتكم خبر عن داخلية أوكرانيا: 10 قتلى و35 مصابا حصيلة الاستهداف الصاروخى لـ "خاركييف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الداخلية الأوكرانية، مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 35 ، نتيجة الاستهداف الصاروخي لبلدية "خاركييف"، نقلا عن تقارير إعلامية، فى حين وصف الاتحاد الأوروبي، القصف الروسي لخاركييف في أوكرانيا بأنها جريمة حرب.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنسانى.