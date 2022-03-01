شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة مصر برومانيا: طائرة لإجلاء العالقين فى بوخارست والقادمين من أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت السفارة المصرية في رومانيا، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص الحكومة المصرية طائرة اليوم لإجلاء المواطنين العالقين في بوخارست بعد عبورهم الحدود الأوكرانية الرومانية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية قررت إرسال طائرة إجلاء تصل اليوم بوخارست.

وطلبت السفارة المصرية من المواطنين المصريين سرعة التوجه الآن للسفارة المصرية في بوخارست، لإعداد قائمة المسافرين علي متن تلك الطائرة، والتوجه بعد ذلك مباشرة للمطار من السفارة في شكل جماعي.

ونشرت وزارة الخارجية المصرية أرقام الهواتف الخاصة بغرفة العمليات التابعة لها، حيث تعمل على مدار الساعة لاستقبال أي بلاغات أو استفسارات حيال أبناء الجالية المصرية المُتواجدة في أوكرانيا من خلال الأرقام الآتية:

+201220463333

+201220473333

+201272180431

+201272180576

+201272180466

أرضي:

+20225772500

+2022574491

فاكس:

+20225761000

وعلى ضوء التطورات الأخيرة في الأراضي الأوكرانية، وفي إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام ورعاية بأبنائها المواطنين في الخارج، فقد أصدرت وزارة الخارجية توجيهاتها العاجلة إلى سفارات جمهورية مصر العربية في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول، والعمل على توفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك تسهيل الانتقال وتسكينهم في الفنادق ومقرات مؤقتة للإقامة.

وأسفرت هذه الجهود بالفعل عن استقبال السفارة في كلٍ من وارسو وبوخارست لمجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، حيث قدمت لهم سفارتانا في البلديّن كل أوجه الرعاية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات البولندية والرومانية الصديقة.