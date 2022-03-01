شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: 660 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا خلال 6 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 660 ألف لاجئ فروا من أوكرانيا خلال 6 أيام منذ بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، نقلا عن تقارير إعلامية.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.