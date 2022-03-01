شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: انخفاض ملحوظ بحرارة الجو يصل 6 درجات من الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل ، حيث حذرت هيئة الأرصاد بتعرض البلاد اعتبارا من الخميس المقبل 3 مارس انخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 4: 6 درجات على جميع الأنحاء.

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للدفء على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

و يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى ، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، دافئ على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد ، مائل الحرارة على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجات، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 12 درجة، وسانت كاترين العظمى 23 درجات والصغرى 03.