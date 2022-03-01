شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الروسى: سنواصل عملياتنا العسكرية فى أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وكالة تاس نقلا عن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، قوله، إن القوات المسلحة ستواصل عملياتها العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها.

هذا وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية منذ يوم الخميس الماضي لتدخل اليوم الثلاثاء يومها السادس على التوالي، مما جعل عدد كبير من دول العالم في فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو، بالإضافة إلى وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرجي لافروف أيضا على قوائم العقوبات.

وقال وكيل الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتين جريفيثس في جلسة علنية لمجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، إن العمليات العسكرية شرّدت مئات آلاف الأوكرانيين حتى الآن، مناشدا أطراف الحرب باحترام القانون الإنساني.