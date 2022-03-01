شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يحدد طريقا بديلا لحين رفع حطام حادث تصادم 7 سيارات على الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت الإدارة العامة للمرور، طريقا بديلا لحركة السيارات بسبب وقوع حادث تصادم 7 سيارات على الطريق الدائرى، وعلى المتجه إلي الطريق الدائري القادم من مدينة السادس من أكتوبر اتجاه المريوطية والمنيب والمعادي، يسلك ميدان الرماية ومنها إلى مطلع الطريق الدائري، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وأصيب شخص إثر حادث اصطدام سيارة نقل بـ 6 سيارات ملاكى بالطريق الدائرى، ما أدى الى تباطؤ حركة المركبات في الاتجاه القادم من طريق الواحات اتجاه المريوطية، وانتقل رجال المرور الى المكان لرفع حطام الحادث.

تلقت إدارة شرطة النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الدائرى، وعلى الفور انتقل رجال المباحث و المرور الى المكان وتبين اصطدام تريلا و6 سيارات أعلى الدائرى في الاتجاه من طريق الواحات الصحراوى وصولا الى مناطق الرماية و المريوطية، وتم نقل المصاب الى المستشفى وانتقل أوناش المرور لرفع حطام الحادث من الطريق.