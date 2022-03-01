شكرا لقرائتكم خبر عن "استعد للارتباط".. دورة تدريبية فى الكنيسة الأرثوذكسية للمقبلين على الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد الرعاية والتربية التابع للكنيسة الأرثوذكسية عن بدء دورة جديدة للمقبلين على الزواج ضمن سلسلة "استعد للارتباط" والتي بلغت بالدورة المعلن عنها، واحد وثلاثين دورة.

ومن المقرر أن تبدأ دورة "استعد للارتباط" اعتبارًا من الأحد المقبل 6 مارس على أن تعقد يوم الأحد كل أسبوع حتى 10 أبريل.

ويعتبر معهد الرعاية والتربية هو معهد قبطي أرثوذكسي تأسس عام 1974، الرئيس الأعلى له هو قداسة البابا تواضروس الثاني، ووكيله نيافة الأنبا موسى أسقفالشباب، ويهدف المعهد إلي إعداد رعاة متخصصين ومتميزين في مجالات رعوية متنوعة، وإلى تطويرالفكر الرعوي ونشر الاتجاهات الرعوية الصحيحة من خلال أقسامه، كما يتيح المعهد فرصة الدراسة بنظام الانتساب من خلال التقدم للالتحاق في فروعه بالإيبارشيات داخل مصر وخارجها والبالغ عددها 40 فرعًا داخل مصر و25 بالخارج.

ويمنح المعهد درجة الدبلومة في الرعاية في أي تخصص بكل أقسامه وكذلك درجتي الماجستير والدكتوراه، كما يوفر المادة العلمية مطبوعة ومسجلة للدارسين داخل مصروخارجها.



