شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لرفع الإشغالات بمناطق المعادى وحلوان والتبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على كافة رؤوساء الأحياء بالمنطقة بتعامل الأجهزة التنفيذية على وجه السرعة مع أي شكوى ترد إليهم وإزالتها على الفور لضمان سرعة الاستجابة مع التواجد الميداني المستمر بالشوارع والميادين تيسيرا على المواطنين والعمل على تحسين الخدمات المقدمة واستعادة المظهر الحضاري.

وفى إطار المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الخدمات بأحياء المنطقة الجنوبية إلى جانب أعمال المتابعة المستمرة ورفع كفاءة منظومة النظافة قامت الأجهزة التنفيذية بحى المعادى بحملات نظافة مكثفة وعلى مدار اليوم بالتعاون مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئى ومتعهدى رفع القمامة شملت غسيل الي للارصفة والميادين بنطاق الحى الى جانب رفع مخلفات وقمامة شارع 87 وشارع كورنيش المعادى وبحري المستشفى والاوتوستراد وشارع 216 .

كما قامت المتابعة الميدانية والإشغالات والمحلات بالتنسيق مع شرطة المرافق استجابة لشكاوى المواطنين بحملة لرفع إشغالات الكافيهات والمحلات والباعة الى جانب غلق وتشميع المحلات المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بشارع 151 وشارع زهراء المعادي الرئيسي وتم إيداع المضبوطات بمخزن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي إطار أعمال المتابعة والصيانة والتطوير المستمر قامت الأجهزة التنفيذية بحي المعادي بإصلاح ماسورة مياه بعد كسرها بشارع 6 بعد تلقي بلاغ من غرفة العمليات، حيث توجهت الأجهزة التنفيذية على الفور و بالتنسيق مع المرافق والصرف الصحي، وتم الانتهاء من أعمال للتصليحات، كما قامت إدارة الطرق بحي المعادي بأعمال رصف شارع وادي النيل ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى.

كما تواصل الاجهزة التنفيذية بحي حلوان شن حملاتها لفرض حالة الانضباط والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون ومنها مخالفات الباعة الجائلين والالتزام بالاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ورصد وضبط المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية من خلال الحملات المستمرة بمعاونة القوات الشرطية وتمكنت من رفع جميع الاشغالات من محيط محطة مترو حلوان والتي تعيق حركة رواد المترو كما تم اخلاء محيطها من الباعة الجائلين وذلك في ضوء تعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة وتوجيهات نائب محافظ القاهرة بضرورة شن حملات يومية لفرض الانضباط واحكام السيطرة علي المخالفين وانتظام حركة سير المواطنين والحركة المرورية .

وفي نطاق مجهودات الحي في اعمال النظافة اليومية تم رفع مخلفات وقمامة وتجريد ورفع اتربة بميدان المحطة والشوارع المحيطة وميدان الشهداء و طريق الاتوستراد وشارع برهان ورايل ومنصور ومنطقة وسط حلوان وجاري استكمال الأعمال.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بحي التبين بالتنسيق مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئى والمتابعة الميدانية بحملة نظافة ورفع تراكمات شارع يسري ومحيط شارع الصلب الى جانب تطهير صناديق القمامة بطريق الكورنيش ومحيط مدخل للشوبك و السكة الحديد