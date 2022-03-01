شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 1371 طن بضائع و365 شاحنة و369 سيارة بموانئ البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت موانئ البحر الاحمر تداول 1371 طن بضائع عامة ومتنوعة و365 شاحنة و369 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات تداول 960 طن بضائع عامة ومتنوعة 135 شاحنة و6 ملاكي .

كما شملت حركة الواردات تداول 411 طن بضائع عامة ومتنوعة 230 شاحنة و 363 ملاكي ومتواجد 9 سفن علي ارصفة الموانئ، واستقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 98 شاحنة و 16 ملاكي السفينة امل بحمولة 87 شاحنة وتم مغادرة السفينة امل بحمولة 93 شاحنة و 6 ملاكي .

كما استقبل ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 45 شاحنة بحمولة 411 طن بضائع عامة و4 ملاكي وتصدير 42 شاحنة بحمولة 960 طن بضائع عامة، كما استقبل ميناء السويس السفينة NABIHA BRIDE قادمة من جدة بحمولة 343 سيارة ملاكي .